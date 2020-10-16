16 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
13:25 | 16 октября
В рамках областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020» состоялся конкурс «Раскрой свой мир – ты не один!»
12:33 | 16 октября
Средства регионального материнского капитала назначены 7 415 семьям Саратовской области
11:45 | 16 октября
Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию горячего питания в школах
10:51 | 16 октября
Вольский краеведческий музей - победитель Всероссийского уровня
10:05 | 16 октября
В помощь инвалидам в России запустили информационный портал
09:30 | 16 октября
Ученые США предложили использовать хризотил-асбест для борьбы с глобальным потеплением
09:00 | 16 октября
Саратовские студенты приглашаются к участию во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту «Управляй!»
17:00 | 15 октября
Свыше 350 тысяч человек стали зрителями в первые дни XXXIII Собиновского фестиваля
16:09 | 15 октября
Федеральное информационное агентство создало скетч о стадионе «Локомотив»
15:19 | 15 октября
В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию горячего питания в школах

Новости / Главная новость
Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию горячего питания в школах

Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию питания в школах. Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами Правительства РФ и опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу Роспотребнадзору поручено в целях обеспечения качественного питания обучающихся с 1 по 4 классы проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов. Доклад должен быть предоставлен Президенту до 15 ноября 2020 года, далее – ежеквартально.

Кроме того, полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах поручено вести мониторинг обеспечения питанием обучающихся, которые осваивают программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и в отношении которых законодательством установлены меры поддержки, при этом обратить особое внимание на качество пищевых продуктов, а также на сохранение объемов финансирования, предусмотренных в бюджетах регионов на такие цели. Доклад должен быть предоставлен до 30 ноября 2020 года, далее – ежеквартально.

Министерство образования признает и поддерживает необходимость контроля за организацией и качеством горячего питания в школах. Все финансовые и организационные вопросы по реализации масштабного и востребованного проекта по бесплатному горячему питанию приняты, его получают все учащиеся 1 – 4 классов области. Важный вывод состоит в том, что президентская инициатива стимулировала работу по улучшению условий организации и предоставления питания школьникам. Представители минобразования области посещают школы и продолжают проводить проверочные мероприятия. Выезды в районы проходят еженедельно. Такая работа не остановится вплоть до 1 января. На особом контроле - проблема подачи холодных блюд, качество питания, графики приема пищи, работа поставщиков питания и информирование родителей. Кроме того, министерство образования рекомендует главам районов области максимально открыто и прозрачно действовать в этом направлении, проводить конкурентные закупки по организации питания.

Напоминаем, что в министерстве продолжает работать круглосуточная "горячая" линия по вопросам организации питания по телефону 8(8452) 49-21-07. Министерство готово адресно разбираться в каждом обращении. Конфиденциальность гарантируется.