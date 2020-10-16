Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию горячего питания в школах

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Согласно документу Роспотребнадзору поручено в целях обеспечения качественного питания обучающихся с 1 по 4 классы проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов. Доклад должен быть предоставлен Президенту до 15 ноября 2020 года, далее – ежеквартально.Кроме того, полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах поручено вести мониторинг обеспечения питанием обучающихся, которые осваивают программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и в отношении которых законодательством установлены меры поддержки, при этом обратить особое внимание на качество пищевых продуктов, а также на сохранение объемов финансирования, предусмотренных в бюджетах регионов на такие цели. Доклад должен быть предоставлен до 30 ноября 2020 года, далее – ежеквартально.Министерство образования признает и поддерживает необходимость контроля за организацией и качеством горячего питания в школах. Все финансовые и организационные вопросы по реализации масштабного и востребованного проекта по бесплатному горячему питанию приняты, его получают все учащиеся 1 – 4 классов области. Важный вывод состоит в том, что президентская инициатива стимулировала работу по улучшению условий организации и предоставления питания школьникам. Представители минобразования области посещают школы и продолжают проводить проверочные мероприятия. Выезды в районы проходят еженедельно. Такая работа не остановится вплоть до 1 января. На особом контроле - проблема подачи холодных блюд, качество питания, графики приема пищи, работа поставщиков питания и информирование родителей. Кроме того, министерство образования рекомендует главам районов области максимально открыто и прозрачно действовать в этом направлении, проводить конкурентные закупки по организации питания.Напоминаем, что в министерстве продолжает работать круглосуточная "горячая" линия по вопросам организации питания по телефону 8(8452) 49-21-07. Министерство готово адресно разбираться в каждом обращении. Конфиденциальность гарантируется.