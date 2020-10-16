Ученые США предложили использовать хризотил-асбест для борьбы с глобальным потеплением

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Как сообщает статья в MIT Technology review, специалисты предложили использовать для минерализации диоксида углерода минерал хризотил-асбест.Исследователи считают, что хризотил, вступая в реакцию с диоксидом углерода, образует различные минералы на основе карбоната магния, как например, магнезит. Он является стабильным материалом, который на протяжении многих тысяч лет мог бы удерживать парниковый газ. Хризотил-асбест, по их мнению, обладает не только оптимальными техническими характеристиками, но и не потребует огромных затрат на мероприятия по минерализации СО2.В настоящее время ученые проводят опыты на образцах минерала, добытых в закрытой асбестовой шахте на горе Сан-Бенито в штате Калифорния. Исследователи уверены, что достаточно скоро будет существенно расширена география добычи асбеста, и не за горами начало работ по планомерному удалению СО2.