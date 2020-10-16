Вольский краеведческий музей - победитель Всероссийского уровня

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В этом году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России.Вольский краеведческий музей вышел в финал по номинациям:-Лучший маршрут в городе: «Вольск купеческий»;-Лучший туристический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «По местам жизни Героя Советского Союза В.В. Талалихина».Финал состоится 3-5 ноября в городе Саранске. http://tourawards.ru/news/stali-izvestny-finalisty-vserossijjskojj-turistskojj-premii-marshrut-goda-2020/Отметим, что в 2019 году Вольский краеведческий музей уже был победителем Всероссийской туристской премии и получил диплом III степени за проект «Вольский фестиваль ухи на Волге».