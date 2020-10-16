16 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
13:25 | 16 октября
В рамках областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020» состоялся конкурс «Раскрой свой мир – ты не один!»
12:33 | 16 октября
Средства регионального материнского капитала назначены 7 415 семьям Саратовской области
11:45 | 16 октября
Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию горячего питания в школах
10:51 | 16 октября
Вольский краеведческий музей - победитель Всероссийского уровня
10:05 | 16 октября
В помощь инвалидам в России запустили информационный портал
09:30 | 16 октября
Ученые США предложили использовать хризотил-асбест для борьбы с глобальным потеплением
09:00 | 16 октября
Саратовские студенты приглашаются к участию во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту «Управляй!»
17:00 | 15 октября
Свыше 350 тысяч человек стали зрителями в первые дни XXXIII Собиновского фестиваля
16:09 | 15 октября
Федеральное информационное агентство создало скетч о стадионе «Локомотив»
15:19 | 15 октября
В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Вольский краеведческий музей - победитель Всероссийского уровня

Новости


15 октября 2020 года стали известны финалисты Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Всероссийская туристская премия «Маршрут года» проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года». председатель Правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов.

В этом году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России.

Вольский краеведческий музей вышел в финал по номинациям:

-Лучший маршрут в городе: «Вольск купеческий»;

-Лучший туристический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «По местам жизни Героя Советского Союза В.В. Талалихина».

Финал состоится 3-5 ноября в городе Саранске. http://tourawards.ru/news/stali-izvestny-finalisty-vserossijjskojj-turistskojj-premii-marshrut-goda-2020/

Отметим, что в 2019 году Вольский краеведческий музей уже был победителем Всероссийской туристской премии и получил диплом III степени за проект «Вольский фестиваль ухи на Волге».