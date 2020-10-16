Вольский краеведческий музей - победитель Всероссийского уровня
15 октября 2020 года стали известны финалисты Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Всероссийская туристская премия «Маршрут года» проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года». председатель Правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов.
В этом году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России.
Вольский краеведческий музей вышел в финал по номинациям:
-Лучший маршрут в городе: «Вольск купеческий»;
-Лучший туристический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «По местам жизни Героя Советского Союза В.В. Талалихина».
Финал состоится 3-5 ноября в городе Саранске. http://tourawards.ru/news/stali-izvestny-finalisty-vserossijjskojj-turistskojj-premii-marshrut-goda-2020/
Отметим, что в 2019 году Вольский краеведческий музей уже был победителем Всероссийской туристской премии и получил диплом III степени за проект «Вольский фестиваль ухи на Волге».