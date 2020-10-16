Саратовские студенты приглашаются к участию во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту «Управляй!»
В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» АНО «Россия - страна возможностей» и ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» при поддержке Минобрнауки России в 2020 году организован третий сезон проекта «Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!» для студентов и выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет.
Целями проекта являются выявление и поддержка молодежи с управленческим потенциалом любых направлений подготовки и курсов обучения, содействие началу профессиональной и предпринимательской деятельности студентов, формированию востребованных рынком труда компетенций, а также поддержка внедрения современных практико-ориентированных образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения.
Основой Кубка является цифровая платформа - компьютерная учебная модель (бизнес-симулятор) деятельности компании, позволяющая командам студентов и выпускников любых направлений подготовки в процессе управления виртуальным бизнесом в режиме онлайн развивать и испытать свои управленческие, профессиональные и предпринимательские компетенции.
Финал Кубка запланирован в декабре 2020 года в Москве.
Для участия в Проекте необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти тестирование до 20 октября 2020 года.