16 октября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
13:25 | 16 октября
В рамках областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020» состоялся конкурс «Раскрой свой мир – ты не один!»
12:33 | 16 октября
Средства регионального материнского капитала назначены 7 415 семьям Саратовской области
11:45 | 16 октября
Президент России Владимир Путин поручил проверить качество и организацию горячего питания в школах
10:51 | 16 октября
Вольский краеведческий музей - победитель Всероссийского уровня
10:05 | 16 октября
В помощь инвалидам в России запустили информационный портал
09:30 | 16 октября
Ученые США предложили использовать хризотил-асбест для борьбы с глобальным потеплением
09:00 | 16 октября
Саратовские студенты приглашаются к участию во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту «Управляй!»
17:00 | 15 октября
Свыше 350 тысяч человек стали зрителями в первые дни XXXIII Собиновского фестиваля
16:09 | 15 октября
Федеральное информационное агентство создало скетч о стадионе «Локомотив»
15:19 | 15 октября
В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские студенты приглашаются к участию во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту «Управляй!»

Новости
Саратовские студенты приглашаются к участию во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту «Управляй!»

В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» АНО «Россия - страна возможностей» и ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» при поддержке Минобрнауки России в 2020 году организован третий сезон проекта «Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!» для студентов и выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет.

Целями проекта являются выявление и поддержка молодежи с управленческим потенциалом любых направлений подготовки и курсов обучения, содействие началу профессиональной и предпринимательской деятельности студентов, формированию востребованных рынком труда компетенций, а также поддержка внедрения современных практико-ориентированных образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения.

Основой Кубка является цифровая платформа - компьютерная учебная модель (бизнес-симулятор) деятельности компании, позволяющая командам студентов и выпускников любых направлений подготовки в процессе управления виртуальным бизнесом в режиме онлайн развивать и испытать свои управленческие, профессиональные и предпринимательские компетенции.

Финал Кубка запланирован в декабре 2020 года в Москве.

Для участия в Проекте необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти тестирование до 20 октября 2020 года.