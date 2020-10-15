15 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 15 октября
Свыше 350 тысяч человек стали зрителями в первые дни XXXIII Собиновского фестиваля
16:09 | 15 октября
Федеральное информационное агентство создало скетч о стадионе «Локомотив»
15:19 | 15 октября
В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин
14:28 | 15 октября
Сквер Марины Расковой сегодня откроют для посетителей
13:30 | 15 октября
Число случаев травмирования граждан на ПривЖД за 9 месяцев снижено на 20%
12:39 | 15 октября
В Саратове на субботней ярмарке будет организован "рыбный ряд"
11:43 | 15 октября
Открыт набор в образовательную программу «Бизнес-старт»
10:49 | 15 октября
В Саратове проходит I открытый межрегиональный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах
09:58 | 15 октября
В Саратове состоялся очередной рейд по выявлению нарушений масочного режима
09:00 | 15 октября
В Саратовской области завершается акция «Вода России»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Федеральное информационное агентство создало скетч о стадионе «Локомотив»

Новости


Министерство спорта Российской Федерации и портал «Будущее России. Национальные проекты» запустили совместную рубрику в социальных сетях о строительстве и реконструкции спортивных объектов в регионах в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» под названием «Спортобъект». Художники рисуют необычные скетчи.

«Саратов стал вторым регионом страны, который выбрали для участия в проекте. На рисунке наш стадион «Локомотив», реконструкция которого в этом году прошла в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На поле не только сменили покрытие, но и провели ремонт всего основания. Полностью заменили дренажную систему и ливневки. На эти цели было выделено 40 млн рублей. Совсем недавно наш стадион получил сертификат Российского футбольного союза. Теперь мы можем проводить соревнования всероссийского уровня.

Рад, что благодаря проекту Министерства спорта России многие жители страны узнают о реконструкции главной футбольной арены Саратова», - рассказал министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм.