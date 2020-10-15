Федеральное информационное агентство создало скетч о стадионе «Локомотив»

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«Саратов стал вторым регионом страны, который выбрали для участия в проекте. На рисунке наш стадион «Локомотив», реконструкция которого в этом году прошла в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На поле не только сменили покрытие, но и провели ремонт всего основания. Полностью заменили дренажную систему и ливневки. На эти цели было выделено 40 млн рублей. Совсем недавно наш стадион получил сертификат Российского футбольного союза. Теперь мы можем проводить соревнования всероссийского уровня.Рад, что благодаря проекту Министерства спорта России многие жители страны узнают о реконструкции главной футбольной арены Саратова», - рассказал министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм.