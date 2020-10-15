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В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин

Новости


В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин.

Александр Рудин – российский виолончелист, пианист, дирижер и художественный руководитель академического камерного оркестра «Musica Viva», профессор Московской консерватории, народный артист России, Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства.

Александр Рудин сотрудничает с саратовским симфоническим оркестром в течение многих лет.

В прошлом концертном сезоне маэстро, вместе с Александром Гиндиным, открывал XV Российский фестиваль имени Генриха Нейгауза в качестве дирижера.

Неоднократно выступал с оркестром как солист.

15 октября 2020 года Александр Израилевич провел первую оркестровую репетицию в занимаемой должности.