В сезоне 2020/2021 главным дирижером Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии станет народный артист России Александр Рудин.

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Александр Рудин – российский виолончелист, пианист, дирижер и художественный руководитель академического камерного оркестра «Musica Viva», профессор Московской консерватории, народный артист России, Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства.Александр Рудин сотрудничает с саратовским симфоническим оркестром в течение многих лет.В прошлом концертном сезоне маэстро, вместе с Александром Гиндиным, открывал XV Российский фестиваль имени Генриха Нейгауза в качестве дирижера.Неоднократно выступал с оркестром как солист.15 октября 2020 года Александр Израилевич провел первую оркестровую репетицию в занимаемой должности.