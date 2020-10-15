Сквер Марины Расковой сегодня откроют для посетителей

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- благоустройство пруда с фонтанами и водопадом;- создание дорожек, в том числе для прогулки на велосипедах;- озеленение территории, посадка деревьев, кустарника, цветов, организация альпинариев и рокариев;- устройство системы автоматического полива;- сборка функциональных зон: детские площадки, скейт-парк, зоны для воркаута, футбола, волейбола, настольного тенниса;- монтаж наружного освещения;- установка малых архитектурных форм.Как отметил в своем аккаунте в Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев, в настоящее время реконструкция сквера М. Расковой завершена. Сегодня, 15 октября, в 16.00 общественное пространство будет открыто для посетителей.Благоустройство зоны отдыха стало возможным благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину, к которому с такой просьбой обратились местные жители.