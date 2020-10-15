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Сквер Марины Расковой сегодня откроют для посетителей

Новости
Сквер Марины Расковой сегодня откроют для посетителей

В прошлом году были выполнены мероприятия по разработке проектной документации, а также началась подготовка строительной площадки в сквере. В 2020 году на объекте проведены масштабные работы:

- благоустройство пруда с фонтанами и водопадом;

- создание дорожек, в том числе для прогулки на велосипедах;

- озеленение территории, посадка деревьев, кустарника, цветов, организация альпинариев и рокариев;

- устройство системы автоматического полива;

- сборка функциональных зон: детские площадки, скейт-парк, зоны для воркаута, футбола, волейбола, настольного тенниса;

- монтаж наружного освещения;

- установка малых архитектурных форм.

Как отметил в своем аккаунте в Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев, в настоящее время реконструкция сквера М. Расковой завершена. Сегодня, 15 октября, в 16.00 общественное пространство будет открыто для посетителей.

Благоустройство зоны отдыха стало возможным благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину, к которому с такой просьбой обратились местные жители.