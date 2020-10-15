15 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Число случаев травмирования граждан на ПривЖД за 9 месяцев снижено на 20%

Новости


В 2020 году на Приволжской железной дороге отмечается снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов.

В январе-сентябре было зафиксировано 16 случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано.

Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Для повышения безопасности граждан на железнодорожном транспорте и снижения травматизма на Приволжской магистрали продолжается реализация мероприятий по благоустройству инфраструктуры. В частности выполняется ремонт платформ и пешеходных переходов, наносятся полосы безопасности, устанавливаются информационные знаки и плакаты.

Напомним, с целью предупреждения травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта с 31 августа по 30 сентября на Приволжской железной дороге проходил месячник "Детям – безопасную железную дорогу". В течение месяца железнодорожники организовывали уроки безопасности, профилактические рейды и акции. В тематических лекциях и беседах приняли участие более 10 тыс. школьников, проживающих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.