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Свыше 350 тысяч человек стали зрителями в первые дни XXXIII Собиновского фестиваля

Новости


13 и 14 октября на портале Культура.РФ состоялись трансляции уникальных концертных программ одного из крупнейших музыкальных фестивалей Поволжья.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение провести отдельные мероприятия XXXIII Собиновского фестиваля в онлайн-режиме.

13 октября в прямом эфире более 172 тысяч зрителей со всего мира смогли увидеть премьеру музыкально-драматической композиции Андрея Сергеева «Они ушли недолюбив…» с участием лауреата Государственной премии РФ, народного артиста России Евгения Князева, солистов театра, хора и симфонического оркестра театра под руководством лауреата Государственной премии РФ, народного артиста России Юрия Кочнева.

Андрей Сергеев: «Композиция «Они ушли недолюбив..» составлена из стихов поэтов, погибших на Великой Отечественной войне, как известных, так и незнакомых широкой публике – Николая Майорова, Бориса Богаткова, Георгия Суворова, Алексея Лебедева, Иосифа Уткина, Самуила Росина, Витауса Монтвила, Фатыха Карима, Константина Бельхина и других. Музыкальный ряд композиции составили песни времен войны и о войне».

14 октября 180 тысяч зрителей посмотрели трансляцию концерта масштабных произведений русской классики, отражающих события исторических войн нашего народа. В рамках концерта прозвучала литературно-музыкальная композиция Андреея Сергеева по трагедии Нестора Кукольника «Князь Холмский» на музыку Михаила Глинки, а также Симфония №3 «Литургическая» Артюра Онеггера и «Славянский марш» Петра Чайковского. Дирижер — лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.

Собиновский фестиваль впервые в истории проводится в онлайн-формате. Трансляции проходят в рамках национального проекта «Культура».