В Саратове на субботней ярмарке будет организован "рыбный ряд"
17 октября на открытой площадке ярмарки местных сельхозтоваропроизводителей в пос.Елшанка организуется «рыбный ряд».
Производители Лысогорского, Татищевского, Краснокутского районов предложат к реализации свежую рыбу - карпа, толстолобика, карася, а также раков.
В «рыбном ряду» можно будет приобрести и рыбную продукцию по специальным ценам.
Справка
В области развитием товарной аквакультуры в области занимаются более 270 хозяйств всех форм собственности.
За 9 месяцев текущего года произведено 2,7 тыс.тонн прудовой аквакультуры.
На рыбоперерабатывающих предприятиях области произведено 300 тонн соленой рыбы, почти 100 тыс. условиях банок рыбных пресервов.