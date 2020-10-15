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В Саратове на субботней ярмарке будет организован "рыбный ряд"

Новости
В Саратове на субботней ярмарке будет организован "рыбный ряд"

17 октября на открытой площадке ярмарки местных сельхозтоваропроизводителей в пос.Елшанка организуется «рыбный ряд».

Производители Лысогорского, Татищевского, Краснокутского районов предложат к реализации свежую рыбу - карпа, толстолобика, карася, а также раков.

В «рыбном ряду» можно будет приобрести и рыбную продукцию по специальным ценам.

Справка

В области развитием товарной аквакультуры в области занимаются более 270 хозяйств всех форм собственности.

За 9 месяцев текущего года произведено 2,7 тыс.тонн прудовой аквакультуры.

На рыбоперерабатывающих предприятиях области произведено 300 тонн соленой рыбы, почти 100 тыс. условиях банок рыбных пресервов.