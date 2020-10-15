Открыт набор в образовательную программу «Бизнес-старт»
В понедельник, 19 октября, стартует федеральная онлайн-программа для начинающих предпринимателей Саратовской области «Бизнес-старт», организованная образовательной платформой «Деловая среда» и Центром предпринимателя «Мой бизнес».
Цель программы – дать современные подходы и инструменты ведения бизнеса, расширить видение управления бизнесом, научить выбирать подходящие технологии управления для своего бизнеса.
Спикеры программы - ведущие эксперты и действующие предприниматели. Участники программы прослушают серию онлайн вебинаров, возьмут в работу чек листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.
После обучения участник сможет:
Выбрать свою бизнес нишу, которая будет давать финансовый результат и эмоционально радовать;
Собрать свой продукт и настроить все необходимые маркетинговые инструменты для его продвижения;
Разобраться и попрактиковаться в сложных продажах и переговорах;
Подготовить свой собственный бизнес-план и финансовый план для привлечения инвестиций;
Изучить меры государственной поддержки и привлечь их в свой бизнес;
Разобраться с нюансами форм собственности и видов налогообложения.
Программа обучения:
19 октября, 18.30–21.30 – «Выбор ниши или как найти бизнес-идею»;
21 октября, 18.30–21.30 – «Подготовка для старта бизнеса и важные предпринимательские навыки»;
23 октября, 18.30–21.30 – «Как создать продающий сайт»;
26 октября, 18.30–21.30 – «Что такое маркетинг и ключевые данные в нем»;
28 октября, 18.30–21.30 – «Маркетинг: Воронка продаж, клиентские ценности бесплатные каналы привлечения первых клиентов»;
30 октября, 18.30–21.30 – « Как вести и использовать социальные сети для привлечения клиентов»;
2 ноября, 18.30–21.30 – «Продажи, основные технологии продаж»;
4 ноября, 18.30–21.30 - «Переговоры, методы ведения переговоров и практика»;
6 ноября, 18.30–21.30 - «Контекстная и таргетированная реклама»;
9 ноября, 18.30–21.30 - «Бухгалтерия, налоги и юриспруденция. Как защитить свою компанию на старте?»;
11 ноября, 18.30–21.30 - «Привлечение инвестиций в свой стартап»;
13 ноября, 18.30–21.30 - «Публичные выступления и имидж руководителя».
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от Деловой среды.
Участие бесплатное.