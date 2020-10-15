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Открыт набор в образовательную программу «Бизнес-старт»

Новости


В понедельник, 19 октября, стартует федеральная онлайн-программа для начинающих предпринимателей Саратовской области «Бизнес-старт», организованная образовательной платформой «Деловая среда» и Центром предпринимателя «Мой бизнес».

Цель программы – дать современные подходы и инструменты ведения бизнеса, расширить видение управления бизнесом, научить выбирать подходящие технологии управления для своего бизнеса.

Спикеры программы - ведущие эксперты и действующие предприниматели. Участники программы прослушают серию онлайн вебинаров, возьмут в работу чек листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.

После обучения участник сможет:

Выбрать свою бизнес нишу, которая будет давать финансовый результат и эмоционально радовать;

Собрать свой продукт и настроить все необходимые маркетинговые инструменты для его продвижения;

Разобраться и попрактиковаться в сложных продажах и переговорах;

Подготовить свой собственный бизнес-план и финансовый план для привлечения инвестиций;

Изучить меры государственной поддержки и привлечь их в свой бизнес;

Разобраться с нюансами форм собственности и видов налогообложения.

Программа обучения:

19 октября, 18.30–21.30 – «Выбор ниши или как найти бизнес-идею»;

21 октября, 18.30–21.30 – «Подготовка для старта бизнеса и важные предпринимательские навыки»;

23 октября, 18.30–21.30 – «Как создать продающий сайт»;

26 октября, 18.30–21.30 – «Что такое маркетинг и ключевые данные в нем»;

28 октября, 18.30–21.30 – «Маркетинг: Воронка продаж, клиентские ценности бесплатные каналы привлечения первых клиентов»;

30 октября, 18.30–21.30 – « Как вести и использовать социальные сети для привлечения клиентов»;

2 ноября, 18.30–21.30 – «Продажи, основные технологии продаж»;

4 ноября, 18.30–21.30 - «Переговоры, методы ведения переговоров и практика»;

6 ноября, 18.30–21.30 - «Контекстная и таргетированная реклама»;

9 ноября, 18.30–21.30 - «Бухгалтерия, налоги и юриспруденция. Как защитить свою компанию на старте?»;

11 ноября, 18.30–21.30 - «Привлечение инвестиций в свой стартап»;

13 ноября, 18.30–21.30 - «Публичные выступления и имидж руководителя».

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от Деловой среды.

Участие бесплатное.