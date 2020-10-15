В Саратове проходит I открытый межрегиональный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах

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Проведение конкурса призвано способствовать выявлению и поддержке одаренных детей и творческой молодежи, их дальнейшей профессиональной ориентации, сохранению традиций, пропаганде исполнительства на народных инструментах.В этом году конкурс пройдет в заочном формате в номинациях «Баян, аккордеон» и «Струнные инструменты (домра, балалайка, гитара)».Заявки на участие представили более 100 солистов и творческих коллективов из детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений Саратова, Волгограда, Тамбова, Саратовской области.Оценивать выступления участников по видеозаписям будет профессиональное жюри. Председатель жюри в номинации «Баян, аккордеон» – преподаватель цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Сергей Андреевич Штанько, члены жюри – председатель цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» колледжа Павел Рафикович Мангасарян, преподаватели Сергей Иванович Суняйкин и Виталий Геннадьевич Терентьев. Председатель жюри в номинации «Струнные инструменты (домра, балалайка, гитара)» – доцент кафедры дирижирования Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, преподаватель цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» колледжа Кирилл Владимирович Ершов, члены жюри – преподаватели цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Илья Юрьевич Колибердин и Дарья Дмитриевна Аникина, а также председатель цикловой комиссии народных инструментов Колледжа имени В.К. Мержанова при Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте имени С.В. Рахманинова Андрей Валерьевич Баушев.Итоги конкурса будут подведены 19 октября и размещены на сайте Саратовского областного колледжа искусств.