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В Саратове состоялся очередной рейд по выявлению нарушений масочного режима

Новости


14 октября 2020 год, прошел рейд по выявлению нарушений масочного режима, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на объектах торговли.

Сотрудники управления муниципального контроля городской администрации, совместно с представителями администрации Октябрьского района, сотрудниками управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города, представителями министерства экономического развития Саратовской области, полиции и управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций побывали в торговом комплексе и сетевых магазинах Октябрьского района.

Инспектирующие проверили наличие антисептических средств и одноразовых масок в торговых павильонах.

По итогам выездного мероприятия участники рейда выявили нарушения масочного режима. Так, сотрудником полиции был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, что подобные рейды будут проходить на постоянной основе до улучшения эпидемиологической обстановки.