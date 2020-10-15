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В Саратовской области завершается акция «Вода России»

Новости


На территории Саратовской области завершается всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», которая проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Целью акции является очистка берегов рек и водоемов, водоохранных зон и мест массового отдыха, популяризация идей бережного отношения к воде среди широких слоев населения.

В связи с эпидемиологической ситуацией волонтеры с соблюдением всех мер безопасности самостоятельно организовывают мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов.

Мини-субботники на водных объектах региона продолжаются.

В этот раз инициатором очередной акции стал активный житель Волжского района Саратова, который обратился в региональное минприроды для проведения мероприятий на береговой линии Волги в охранной зоне археологического памятника федерального значения «Алексеевское городище». На призыв общественника и его соратников откликнулись специалисты регионального центра «Молодежь плюс» и областного Центра экологии, краеведения и туризма. Все вместе они собрали более 5 куб.метров оставленного отдыхающими на природе согражданами мусора.

На данный момент в акции приняло участие порядка 5 000 жителей Саратовской области. Всего силами добровольцев было убрано 190 км береговой зоны и собрано около 9 тысяч мешков мусора.