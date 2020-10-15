В открытии V Международного фестиваля народной песни «Добровидение 2020» принял участие Михаил Романов

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Парламентарий обратился с приветственным словом к участникам и гостям события, напомнив, что пять лет назад этот фестиваль был небольшим мероприятием, и никто не знал, что скоро он станет международным. По словам Михаила Романова, музыкальный праздник предоставляет возможность современным слушателям познакомиться с музыкальным фольклором, увидеть и услышать многообразие вековых традиций национальной музыкальной культуры из разных стран и регионов России. Депутат с отметил: все больше молодежи принимает участие в фестивале «Добровидение», который превращается в площадку диалога между регионами.Михаил Романов выразил организаторам и участникам фестиваля признательность за идею и воплощение, а также пожелал всем хорошего настроения и ярких эмоций.