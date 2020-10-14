Основной объем работ на площади Кирова завершен

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Обе территории являются частью большого пешеходного кольца, инициатором создания которого является спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Площадь благоустройства пл. Кирова составила более 45 тыс. кв.м. Были проведены работы по замене плиточного покрытия, устройству энергоэффективного освещения, установке малых архитектурных форм, озеленению территории, а также праздничному оформлению.Ресурсоснабжающими организациями осуществлена замена сетей тепло- и водоснабжения.До 21 октября подрядной организацией будут вестись точечные работы на объекте по устранению недочетов, но саратовцы уже с удовольствием проводят время в зеленых зонах и на детских игровых площадках.Реконструкция осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».