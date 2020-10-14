Аэропорт «Гагарин» подвел итоги работы за 9 месяцев

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Пассажиропоток саратовского аэропорта превысил 366 тыс. человек, большинство из которых было обслужено на внутренних воздушных линиях. С января по сентябрь на внутрироссийских и международных маршрутах выполнено 3 335 взлетно-посадочных операций, а общий объем грузов и почты составил более 528 тонн.В 2020 году полеты из аэропорта «Гагарин» на регулярной основе выполняли и продолжают выполнять 8 авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Икар», S7, «ЮТэйр», Red Wings, «Азимут» и «ИрАэро». Указанные авиаперевозчики летают по 11 регулярным и чартерным направлениям – в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Сургут, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные воды, Нижний Новгород и Екатеринбург. Инфраструктура построенного «с нуля» аэропорта Саратова позволяет обслуживать современные типы самолетов – Boeing 737-800, Airbus A-320, Embraer-170/190 и Sukhoi Superjet 100.Несмотря на сложную для транспортной отрасли ситуацию, в аэропорту «Гагарин» в 2020 году открылись новые рейсы. Авиакомпания Red Wings впервые начала выполнять регулярные рейсы из Саратова в Екатеринбург, авиакомпания «Азимут» запустила три новых маршрута в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар, авиакомпания «ИрАэро» открыла рейсы в Калининград и Новый Уренгой.