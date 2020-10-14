Открытие XXXIII Собиновского музыкального фестиваля: "... и пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят!"

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Неделей раньше коллектив театра объявил на официальном сайте о переносе любимого саратовцами музыкального праздника на более поздний срок. Но мы ждали. И чудо произошло. Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина убеждена, что в наше непростое время людям как никогда нужно погружение в мир искусства и отстаивает каждое культурное событие. Руководство Академоперы придерживается аналогичного мнения. И вместе они нашли решение проблемы. Благодаря национальному проекту "Культура" отдельные события очередного Собиновского переместились в виртуальное пространство. 13 октября на 18.00 по московскому времени на портале Культура.РФ была назначена прямая трансляция открытия XXXIII Собиновского музыкального фестиваля. Необычный формат, к которому театр прибегнул впервые за всю историю существования фестиваля, безусловно, добавлял интриги. Как пройдет открытие? Состоится ли между артистами и зрителями обмен энергиями?... Новая сцена Саратовского театра оперы и балета. Готовится к началу спектакля симфонический оркестр. Видишь до боли знакомые кулисы, и сердце замирает от волшебной атмосферы, которая привычно создается на Собиновском. "Мониторные" рамки словно раздвигаются, и ты полностью погружаешься в действие.Программа XXXIII музыкального марафона проходит под единым названием "Музыка Борьбы и Победы". И в первый фестивальный вечер звучит музыкально-драматическая композиция Андрея Сергеева "Они ушли недолюбив…". Народный артист России Евгений Князев в сопровождении солистов и хора, под аккомпанемент симфонического оркестра народного артиста России читает стихи поэтов, погибших на войне."Ухожу. Будь верной в дни тревоги,Ну, чего ж еще тебе скажу...Нелегки солдатские дороги,Вот и все, родная. Ухожу".Стихотворение Георгия Суворова в исполнении Евгения Князева звучит торжественно.Легендарный артист делает это лирическое высказывание созвучным строкам Арона Копштейна:"И как будто не было разлуки,Я зайду в твой опустевший дом.Ты узнаешь. Ты протянешь рукиИ поймешь, что врозь мы не умрем".Интонационное сходство произведений оправдано. Они объединены нотами надежды, решимости вернуться с фронта невредимым.И совсем по-другому, с деловитой основательностью, просто и спокойно, вполголоса, дает наказ любимой идущий на гибель лирический герой Бориса Богаткова:"Если случится такое,Что не видать мне большеСуровой родной страны,-Одна к тебе просьба, подругаСердце свое простоеОтдай ты честному парню,Вернувшемуся с войны".Много звучит в этот вечер стихов о любви. Плачем Ярославны кажется песня "Казак уходил на войну" в исполнении сопрано Анны Шаховой и артистов театрального хора.По задумке режиссера, песни советских композиторов вплетаются в поэтическую канву таким образом, что мы становимся не только наблюдателями, но и эмоционально горько переживаем боль утраты поэтов, "с кровавых не вернувшихся полей"..."Лежит матрос на дне песчаном,Во тьме зелено-голубой.Над разъяренным океаномОтгромыхал короткий бой,...Осколком легкие пробиты,Но в синем мраке глубиныГлаза матросские открытыИ прямо вверх устремлены.Как будто в мертвенном покое,Тоской суровою томим,Он помнит о коротком бое,Жалея, что расстался с ним"."Застигнутый последней метойИ не успев всего допеть,Благословлю я землю эту,Когда придется умереть..."Слушаешь строки Алексея Лебедева, трагическую исповедь Вячеслава Афанасьева, песню "Эх, дороги...", исполненную артистом Дмитрием Соловьевым, а в воображении возникают кадры военной хроники. Сценическое пространство оформлено лаконично. Приглушенный свет, артисты, одетые в темное под стать главному рассказчику. Они сосредоточенно слушают его, и ты понимаешь, что перед тобой - души ушедших в вечность поэтов.Все, что сделали на открытии XXXIII Собиновского музыкального фестиваля, участники спектакля Андрея Сергеева "Они ушли недолюбив..." можно охарактеризовать словом "виртуозно". Исчерпывающе богатая интонационно-эмоциональная палитра Евгения Князева, недюжинный драматический дар солистов и хористов Оперного, изысканное звучание симфонического оркестра под управлением маэстро Кочнева создали шествие поэтического Бессмертного полка.Квинтэссенцией вечера для автора этих строк стала мысль, поразившая и не отпускающая до сих пор: "Рядом с тобой - 13-летний сын, который всего лишь на какие-то шесть-семь лет младше ребят, написавших пронзительные стихи...""И пусть не думают, что мертвые не слышат, Когда о них потомки говорят", - писал поэт Николай Майоров, который погиб в бою 8 февраля 1942 года. Думается, что наши воины-победители слышат именно такие высказывания, как созданное Саратовским академическим театром оперы и балета.Сегодня, 14 октября, во время трансляции второго фестивального вечера будут исполнены произведения русской классики.В программе вечера: литературно-музыкальная композиция Андрея Сергеева по трагедии Нестора Кукольника "Князь Холмский" на музыку Михаила Глинки, Симфония №3 "Литургическая" Артюра Онеггера и "Славянский марш" Петра Чайковского. За дирижерским пультом - лауреат Государственной премии России Юрий Кочнев.Автор Елена МаркеловаФото автора