14 октября 2020 СРЕДА
Новости
16:12 | 14 октября
Основной объем работ на площади Кирова завершен
15:18 | 14 октября
Аэропорт «Гагарин» подвел итоги работы за 9 месяцев
14:07 | 14 октября
Открытие XXXIII Собиновского музыкального фестиваля: "... и пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят!"
13:19 | 14 октября
Новые Аллеи славы заложены в Саратовской области
12:29 | 14 октября
Грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области
11:39 | 14 октября
Программа "Не за тридевять земель" "прописалась" в краеведческом музее
10:47 | 14 октября
Директор Пушкинки вошла в состав экспертного жюри Всероссийского конкурса.
09:58 | 14 октября
В аэропорту «Гагарин» открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации
09:10 | 14 октября
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 2,7 миллиарда рублей за 9 месяцев 2020 года
16:21 | 13 октября
На саратовском автовокзале проверили соблюдение масочного режима
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Новые Аллеи славы заложены в Саратовской области

Новости


Социозащитные учреждения области отмечают год 75-летия Великой Победы участием в различных акциях: «Свеча памяти», «Окна Победы», созданием аллей, парков, цветников и скверов.

В Дергачевском районе на территории комплексного центра социального обслуживания населения на днях была заложена Аллея славы. Сотрудники центра и «серебряные» волонтеры высадили 100 саженцев сосны, клена, тополя и уксусного дерева. Еще сотню деревьев соцработники планируют посадить весной 2021 года.

Аллея славы появилась и на территории Подлесновского дома-интерната. Сотрудники и проживающие высадили сосны и цветы.

Сотрудники КЦСОН Ртищевского района поддержали акцию «Сад памяти». В память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, на территории центра весной были высажены хвойные деревья и кустарники. Каждое дерево – символ памяти. Директор центра Ольга Гордина отмечает: «Сотрудники учреждения постоянно ухаживают за саженцами. Мы планируем ко Дню Победы 2021 года расширить площадь насаждений, добавив к декоративным кустарникам плодовые».

В Аткарском районе коллектив Озерного психоневрологического интерната в честь 75-летия Победы высадил 75 саженцев рябины и клена, а также 75 роз.

Возле здания Марксовского реабилитационного центра его сотрудники создали несколько арт-объектов – цветочных клумб «Цветы Победы».

На участке стационарного отделения Балашовского центра социальной помощи семье и детям «Семья» оформлена клумба под названием «Победный марш». Растения для клумбы подбирались так, чтобы цветение продолжалось непрерывно – с начала лета и до поздней осени.