Новые Аллеи славы заложены в Саратовской области

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В Дергачевском районе на территории комплексного центра социального обслуживания населения на днях была заложена Аллея славы. Сотрудники центра и «серебряные» волонтеры высадили 100 саженцев сосны, клена, тополя и уксусного дерева. Еще сотню деревьев соцработники планируют посадить весной 2021 года.Аллея славы появилась и на территории Подлесновского дома-интерната. Сотрудники и проживающие высадили сосны и цветы.Сотрудники КЦСОН Ртищевского района поддержали акцию «Сад памяти». В память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, на территории центра весной были высажены хвойные деревья и кустарники. Каждое дерево – символ памяти. Директор центра Ольга Гордина отмечает: «Сотрудники учреждения постоянно ухаживают за саженцами. Мы планируем ко Дню Победы 2021 года расширить площадь насаждений, добавив к декоративным кустарникам плодовые».В Аткарском районе коллектив Озерного психоневрологического интерната в честь 75-летия Победы высадил 75 саженцев рябины и клена, а также 75 роз.Возле здания Марксовского реабилитационного центра его сотрудники создали несколько арт-объектов – цветочных клумб «Цветы Победы».На участке стационарного отделения Балашовского центра социальной помощи семье и детям «Семья» оформлена клумба под названием «Победный марш». Растения для клумбы подбирались так, чтобы цветение продолжалось непрерывно – с начала лета и до поздней осени.