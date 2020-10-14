Программа "Не за тридевять земель" "прописалась" в краеведческом музее
В этом году исполнилось 60 лет со дня выхода в эфир саратовского телевидения первого выпуска передачи «Не за тридевять земель». За прошедшие годы телезрители увидели около 1700 выпусков.
Передача «Не за тридевять земель» является уникальной во многих отношениях. По сути дела, вся она создается одним человеком. Дмитрий Сергеевич Худяков сам обрабатывает, определяет и систематизирует полученный материал, сам готовит сценарий, сам является ее ведущим, художником и фотографом. Рисунки с изображением маленького героя – любознательного мальчишки – тоже созданы им. Он придумал и название программы. Передача побивает все рекорды по количеству местных корреспондентов. О своих находках рассказывают зрители от 4 лет (за них пишут родители) до 91 года. За время существования передача получила сотни тысяч писем. Корреспонденты телепередачи проживают в 38 районах и 18 городах Саратовской области, а также в Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Самарской областях России и в Казахстане. Сейчас в адрес передачи приходит до 500 сообщений в год.
Богатый архив Худякова насчитывает сотни тысяч писем, фотографий, карт и схем, которые он бережно хранит. Передача почти всегда идет в прямом эфире. Создавалась она в те времена, когда видеомагнитофоны еще не были изобретены. В любых обстоятельствах в положенное время Дмитрий Сергеевич, всегда бодрый и полный энтузиазма, появляется на телеэкране. Это создает неповторимое ощущение живого диалога между ведущим и зрителем.
Нигде в мире нет другой такой передачи, где один ведущий два раза в месяц в прямом эфире в течение шестидесяти лет вел бы одну и ту же тему. Передача остается такой же интересной и привлекает такое же внимание, как и в момент ее основания в 1960 году.
На выставке представлены письма и рисунки маленьких корреспондентов, а также фотографии, на основе которых создавались выпуски передачи. Экспонируются фотоаппараты, памятные медали, изготовленные для вручения самым активным корреспондентам, и сувенирные магниты программы.
Инициатором проведения выставки в музее краеведения стал Владимир Викторович Федосеев – редактор информационно-краеведческого центра «Не за тридевять земель», много лет работающий с Д.С. Худяковым. Он и предоставил для экспонирования материалы, которые затем будут переданы в фонды музея.