Программа "Не за тридевять земель" "прописалась" в краеведческом музее

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Передача «Не за тридевять земель» является уникальной во многих отношениях. По сути дела, вся она создается одним человеком. Дмитрий Сергеевич Худяков сам обрабатывает, определяет и систематизирует полученный материал, сам готовит сценарий, сам является ее ведущим, художником и фотографом. Рисунки с изображением маленького героя – любознательного мальчишки – тоже созданы им. Он придумал и название программы. Передача побивает все рекорды по количеству местных корреспондентов. О своих находках рассказывают зрители от 4 лет (за них пишут родители) до 91 года. За время существования передача получила сотни тысяч писем. Корреспонденты телепередачи проживают в 38 районах и 18 городах Саратовской области, а также в Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Самарской областях России и в Казахстане. Сейчас в адрес передачи приходит до 500 сообщений в год.Богатый архив Худякова насчитывает сотни тысяч писем, фотографий, карт и схем, которые он бережно хранит. Передача почти всегда идет в прямом эфире. Создавалась она в те времена, когда видеомагнитофоны еще не были изобретены. В любых обстоятельствах в положенное время Дмитрий Сергеевич, всегда бодрый и полный энтузиазма, появляется на телеэкране. Это создает неповторимое ощущение живого диалога между ведущим и зрителем.Нигде в мире нет другой такой передачи, где один ведущий два раза в месяц в прямом эфире в течение шестидесяти лет вел бы одну и ту же тему. Передача остается такой же интересной и привлекает такое же внимание, как и в момент ее основания в 1960 году.На выставке представлены письма и рисунки маленьких корреспондентов, а также фотографии, на основе которых создавались выпуски передачи. Экспонируются фотоаппараты, памятные медали, изготовленные для вручения самым активным корреспондентам, и сувенирные магниты программы.Инициатором проведения выставки в музее краеведения стал Владимир Викторович Федосеев – редактор информационно-краеведческого центра «Не за тридевять земель», много лет работающий с Д.С. Худяковым. Он и предоставил для экспонирования материалы, которые затем будут переданы в фонды музея.