14 октября 2020 СРЕДА
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11:39 | 14 октября
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10:47 | 14 октября
Директор Пушкинки вошла в состав экспертного жюри Всероссийского конкурса.
09:58 | 14 октября
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Директор Пушкинки вошла в состав экспертного жюри Всероссийского конкурса.

Новости


Директор Областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина – Наталия Станиславовна Абрамова – приглашена в состав экспертного жюри Всероссийского конкурса библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде». Организатором данной инициативы стала Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ.

Конкурс направлен на популяризацию новых форматов и практик детского чтения, разработанных, в том числе, в период вынужденного карантина учреждениями культуры РФ, на выявление лучших дистанционных проектов и программ по приобщению юного поколения к чтению. С целью обобщения и распространения лучшего опыта за время работы экспертного жюри будет создан банк современных эффективных онлайн-проектов и программ, которыми в дальнейшем смогут пользоваться организации и учреждения сферы культуры, обслуживающие детей. Таким образом, с помощью сети Интернет и новых информационных технологий, разработанных библиотеками, приобщение детей к чтению, развитие их читательской культуры, творческих способностей и фантазии, становится вполне выполнимой миссией.

В жюри Всероссийского конкурса «Чтение детей в цифровой среде» войдут также деятели культуры РФ, представители библиотек, специалисты в области педагогики и психологии детского чтения, представители медиа-сферы.