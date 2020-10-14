Директор Пушкинки вошла в состав экспертного жюри Всероссийского конкурса.

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Конкурс направлен на популяризацию новых форматов и практик детского чтения, разработанных, в том числе, в период вынужденного карантина учреждениями культуры РФ, на выявление лучших дистанционных проектов и программ по приобщению юного поколения к чтению. С целью обобщения и распространения лучшего опыта за время работы экспертного жюри будет создан банк современных эффективных онлайн-проектов и программ, которыми в дальнейшем смогут пользоваться организации и учреждения сферы культуры, обслуживающие детей. Таким образом, с помощью сети Интернет и новых информационных технологий, разработанных библиотеками, приобщение детей к чтению, развитие их читательской культуры, творческих способностей и фантазии, становится вполне выполнимой миссией.В жюри Всероссийского конкурса «Чтение детей в цифровой среде» войдут также деятели культуры РФ, представители библиотек, специалисты в области педагогики и психологии детского чтения, представители медиа-сферы.