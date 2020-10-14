В аэропорту «Гагарин» открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации

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Приказ, подписанный министром транспорта Российской Федерации Е.И.Дитрихом, был опубликован сегодня, 13 октября, на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу 24 октября 2020 года.Соответствие пункта пропуска через государственную границу проектной документации на строительство, а также наличие соответствующего оборудования и техническое оснащение зданий, необходимых для организации пограничного, таможенного и других видов контроля было подтверждено Актом межведомственной комиссии от 9 июля 2020 года.Отметим, что до настоящего времени, пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту «Гагарин» работал по временной схеме, которая позволяла обслуживать не более одного международного рейса в неделю, а также позволяла обслуживать рейсы малой бизнес-авиации на нерегулярной основе.НАША СПРАВКА:Напомним, что строительство нового аэропортового комплекса «Гагарин» в Саратове было реализовано в формате государственно-частного партнерства при участии Министерства транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта, Правительства Саратовской области и Управляющей компании «Аэропорты Регионов». Отличительной особенностью проекта по строительству аэропорта «Гагарин» явилось не только возведение «с нуля» комплекса объектов аэропортовой инфраструктуры, но и создание нового оператора аэропорта (АО «СарАэро-Инвест»), который обеспечил закупку всей необходимой для организации работы техники, оборудования и спецтранспорта и сформировал штата нового предприятия. Справка об АО УК «Аэропорты Регионов» (www.ar-management.ru):«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2019 г. составил более 15,5 млн. человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России. Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.