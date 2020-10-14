Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 2,7 миллиарда рублей за 9 месяцев 2020 года

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В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области в указанный период превысили 1 млрд 285,7 млн рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено более 1 млрд 5,8 млн рублей, Астраханской области – более 467,5 млн рублей.Приволжская железная дорога – филиал ОАО "РЖД" является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.