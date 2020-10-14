На саратовском автовокзале проверили соблюдение масочного режима

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Кирилл Лаврентьев сообщил о противоэпидемиологических мероприятиях: каждые два часа сотрудники автовокзала проводят влажную уборку помещений, в том числе обработке подвергаются входные группы, зоны касс, кресла в зале ожидания. Дезинфицирующие средства находятся у входов в здание, маски пассажир и провожающие могут приобрести как у кассиров, так и в близлежащих аптечных киосках.При посадке пассажиров в автобус наличие маски и проездных документов проверяют контроллеры. Водители автобусов продемонстрировали проверяющим наличие дезинфицирующих средств в салонах и сообщили, что санобработка салонов проводится перед каждым рейсам либо на мойке, либо силами водителя.Также на автовокзале в рамках профилактики распространения COVID-19 диспетчеры транслируют аудиоролики по противоэпидемиологической тематике.Участники рейда провели профилактические беседы с пассажирами, у которых маски прикрывали только рот.«Ситуация, как мы видим, постепенно улучшается. Но не смотря на это, мы продолжаем проводить профилактическую работу с гражданами. Мы призываем не просто иметь при себе маску, а соблюдать масочный режим, т.е. заботиться о своем здоровье и здоровье близких».