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На саратовском автовокзале проверили соблюдение масочного режима

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На саратовском автовокзале представители министерства транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» сегодня вместе с директором автовокзала Кириллом Лаврентьевым проверили соблюдение жителями области рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Кирилл Лаврентьев сообщил о противоэпидемиологических мероприятиях: каждые два часа сотрудники автовокзала проводят влажную уборку помещений, в том числе обработке подвергаются входные группы, зоны касс, кресла в зале ожидания. Дезинфицирующие средства находятся у входов в здание, маски пассажир и провожающие могут приобрести как у кассиров, так и в близлежащих аптечных киосках.

При посадке пассажиров в автобус наличие маски и проездных документов проверяют контроллеры. Водители автобусов продемонстрировали проверяющим наличие дезинфицирующих средств в салонах и сообщили, что санобработка салонов проводится перед каждым рейсам либо на мойке, либо силами водителя.

Также на автовокзале в рамках профилактики распространения COVID-19 диспетчеры транслируют аудиоролики по противоэпидемиологической тематике.

Участники рейда провели профилактические беседы с пассажирами, у которых маски прикрывали только рот.

«Ситуация, как мы видим, постепенно улучшается. Но не смотря на это, мы продолжаем проводить профилактическую работу с гражданами. Мы призываем не просто иметь при себе маску, а соблюдать масочный режим, т.е. заботиться о своем здоровье и здоровье близких».