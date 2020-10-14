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Команда Саратовского НПЗ завоевала "золото" в соревнованиях по северной ходьбе

Новости
Команда Саратовского НПЗ завоевала "золото" в соревнованиях по северной ходьбе

По итогам регионального этапа всероссийского проекта «Северная ходьба - новый образ жизни», который прошел в Саратове на центральном стадионе «Авангард», первое место заняла команда Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»).

Соревнования по северной ходьбе являются частью федерального проекта «Спорт - норма жизни», который реализуется при поддержке Министерства спорта России. Областной этап проекта организован Добровольным физкультурным союзом. Всего в проекте участвовали 1720 сотрудников 172 предприятий и госкорпораций из более чем сорока регионов страны. Суммарный путь, пройденный спортсменами за время проекта, составил свыше трех тысяч километров.

Активная подготовительная часть соревнований (изучение техники северной ходьбы) проходила в онлайн-формате. Теория и практические тренировки под началом опытных инструкторов длились в течение месяца. После этого был дан старт региональному этапу. Каждый участник прошел два километра. Их выступления оценивались по следующим критериям: время, скорость, соблюдение техники ходьбы.

Команда Саратовского НПЗ впервые участвовала в состязаниях по этому виду спорта. Завоеванное ими "Золото" регионального этапа стало результатом усердных тренировок и активной подготовки. В ближайшем будущем спортсменам-заводчанам предстоит представлять наш регион на всероссийском этапе. Федеральный тур проекта «Северная ходьба - новый образ жизни» пройдет в онлайн-формате. Победители и призеры определятся посредством анализа судейских протоколов и материалов видеофиксации региональных этапов.

- Постоянно участвую в заводских спортивных мероприятиях, - рассказывает главный специалист – руководитель группы административно-хозяйственного отдела Саратовского НПЗ Владимир Петриченко, - в частности, в соревнованиях по легкой атлетике. В этом году попробовал силы в северной ходьбе. С одной стороны, этот вид спорта дает много для индивидуального развития, с другой, он командообразующий. Спортсмены Саратовского НПЗ, как всегда, выступили очень дружно, в результате наша команда завоевала "золото".

НАША СПРАВКА:

Северная ходьба приобрела популярность благодаря своей доступности, безопасности. Она по достоинству оценена как эффективный вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

ПАО «НК «Роснефть» проводит активную и глобальную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Эта миссия распространяется не только на сотрудников компании, но и население в регионах ее деятельности. Участие в спортивных мероприятиях способствует развитию спортивного движения в Компании и дает возможность сотрудникам продемонстрировать свои достижения.

Для вовлечения сотрудников в спортивное движение и укрепление их здоровья на Саратовском НПЗ действует корпоративная программа развития культуры здорового образа жизни НК «Роснефть» «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!». Достойно заявили о себе команды по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу и легкой атлетике, созданные на заводе. Регулярно проводятся «Дни здоровья», а также спортивные праздники для заводчан и их детей «Мама, папа, я - спортивная семья». В 2019 году сборная команда Саратовского НПЗ стала обладателем "золотых" медалей зонального тура Летней корпоративной Спартакиады НК «Роснефть».

Программа «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!» дала свои хорошие результаты. В коллективе снижена заболеваемость, сотрудники придерживаются ЗОЖ, активно занимаются спортом. Поэтому в 2020 году реализация уникальной программы на Саратовском НПЗ успешно продолжается.

Команда Саратовского НПЗ завоевала "золото" в соревнованиях по северной ходьбе
Команда Саратовского НПЗ завоевала "золото" в соревнованиях по северной ходьбе