Команда Саратовского НПЗ завоевала "золото" в соревнованиях по северной ходьбе

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Соревнования по северной ходьбе являются частью федерального проекта «Спорт - норма жизни», который реализуется при поддержке Министерства спорта России. Областной этап проекта организован Добровольным физкультурным союзом. Всего в проекте участвовали 1720 сотрудников 172 предприятий и госкорпораций из более чем сорока регионов страны. Суммарный путь, пройденный спортсменами за время проекта, составил свыше трех тысяч километров.Активная подготовительная часть соревнований (изучение техники северной ходьбы) проходила в онлайн-формате. Теория и практические тренировки под началом опытных инструкторов длились в течение месяца. После этого был дан старт региональному этапу. Каждый участник прошел два километра. Их выступления оценивались по следующим критериям: время, скорость, соблюдение техники ходьбы.Команда Саратовского НПЗ впервые участвовала в состязаниях по этому виду спорта. Завоеванное ими "Золото" регионального этапа стало результатом усердных тренировок и активной подготовки. В ближайшем будущем спортсменам-заводчанам предстоит представлять наш регион на всероссийском этапе. Федеральный тур проекта «Северная ходьба - новый образ жизни» пройдет в онлайн-формате. Победители и призеры определятся посредством анализа судейских протоколов и материалов видеофиксации региональных этапов.НАША СПРАВКА:Северная ходьба приобрела популярность благодаря своей доступности, безопасности. Она по достоинству оценена как эффективный вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.ПАО «НК «Роснефть» проводит активную и глобальную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Эта миссия распространяется не только на сотрудников компании, но и население в регионах ее деятельности. Участие в спортивных мероприятиях способствует развитию спортивного движения в Компании и дает возможность сотрудникам продемонстрировать свои достижения.Для вовлечения сотрудников в спортивное движение и укрепление их здоровья на Саратовском НПЗ действует корпоративная программа развития культуры здорового образа жизни НК «Роснефть» «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!». Достойно заявили о себе команды по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу и легкой атлетике, созданные на заводе. Регулярно проводятся «Дни здоровья», а также спортивные праздники для заводчан и их детей «Мама, папа, я - спортивная семья». В 2019 году сборная команда Саратовского НПЗ стала обладателем "золотых" медалей зонального тура Летней корпоративной Спартакиады НК «Роснефть».Программа «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!» дала свои хорошие результаты. В коллективе снижена заболеваемость, сотрудники придерживаются ЗОЖ, активно занимаются спортом. Поэтому в 2020 году реализация уникальной программы на Саратовском НПЗ успешно продолжается.