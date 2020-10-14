Доля подключенных к отоплению объектов соцсферы Саратова составила 96,7%

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Из 602 объектов теплоснабжение налажено в 582, в том числе в 203 из 208 детских садов (97,6%), 146 из 148 школ (98,6%), в 153 из 165 учреждений здравоохранения (92,7%) и в 80 из 81 училища и вуза (98,8%).Также в настоящее время отопление подается в 2408 многоквартирных домов (56,8%).Помимо этого, по состоянию на 13 октября саратовские энергетики завершили работы по реконструкции тепловых магистралей на улицах Радищева, Соколовая, 2-я Садовая, Васильковская, Кузнечная и в сквере имени Братьев Никитиных. Работы по реконструкции тепловых сетей по улице Зарубина, планируется завершить 14 октября.Благоустройство территорий и восстановление асфальта энергокомпания выполнит до 20 октября.Досрочное включение теплоснабжения на объектах социальной сферы по их заявкам в теплоснабжающие организации началось с 28 сентября. Отопительный период в Саратове стартовал 1 октября.Технологический процесс включения отопления на объектах социальной сферы и жилищного фонда занимает от 10 до 15 дней. Это является достаточным сроком для исполнения на теплоисточниках и системах теплоснабжения технических и технологических мероприятий.Для поэтапного вхождения объектов ЖКХ в отопительный период 2020-2021 годов теплоснабжающими организациями составлены графики подачи энергии на объекты жилищного фонда и социальной сферы.Организованы работы горячих линий по подключению отопления.