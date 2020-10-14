В Саратове предложено учредить новую памятную дату – «День женских авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой»

просмотров: 200

Именно в этот день в 1941 году был подписан приказ Народного Комиссариата обороны СССР, и в течение 10 дней был сформирован полк из 137 человек, который возглавила Герой Советского Союза, пилот и штурман Марина Михайловна Раскова.В рамках историко-краеведческой программы «Краеведческий календарь: памятные даты Саратовской области» отдел краеведческой литературы Областной универсальной научной литературы подготовил видеосюжет «Пусть будет над страною небо голубое: формирование женских авиационных полков в Саратовской области в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.». Мероприятие посвящено Году памяти и славы.В фильме рассказывается о создании женских истребительных авиационных полков в г. Энгельсе под руководством М. Расковой осенью 1941 г. и их боевом пути. Приводятся интересные факты биографического характера известной летчицы.