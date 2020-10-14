Возобновляет работу региональный штаб #МыВместе

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В связи с ростом подтвержденных случаев заболеваемости в Саратовской области федеральным штабом акции принято решение о возобновлении работы регионального штаба #МыВместе на территории региона. Региональным руководителем штаба является Ангелина Шершнева – региональный координатор СРО ВОД «Волонтеры-медики».Штаб располагается на базе регионального исполкома ОНФ Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, д. 74. Заявки, поступающие на горячую линию, будут обрабатываться и направляться в региональный штаб. Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.