Валерий Радаев поручил усилить службу скорой помощи

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Губернатор Валерий Радаев посетил Саратовскую станцию скорой помощи. По слвоам главврача учреждения Олега Андрущенко, в настоящее время число обращений от жителей резко возросло. Если обычно в этот период года скорая помощь принимает около 700 вызовов в день, то сейчас ежедневно сюда поступает более 1000 звонков. Еще около 1000 обращений приходит через систему 112. «Скорая помощь работает круглосуточно и в повышенном режиме, однако для обработки всех звонков не хватает диспетчеров», - отметил Олег Андрущенко.Для решения этой проблемы Валерий Радаев дал поручение увеличить диспетчерский штат. Дополнительно требуется порядка 40 человек. Глава региона обратился к ректору СГМУ им. Разумовского с просьбой о привлечении волонтеров – студентов старших курсов медицинского вуза. Минздраву поручено оперативно подготовить дополнительные оборудованные рабочие места. «Надо задействовать все имеющиеся помещения и, если понадобится даже кабинет главврача. Исходить нужно из интересов людей. В течение двух суток поручения должны быть исполнены», - потребовал Валерий Радаев.Кроме того, глава региона поручил усилить службу скорой медпомощи и первичное звено. "В стационарах работа выстроена, опыт лечения уже наработан медиками. В регионе около 300 свободных специализированных коек, если будет нужно, подготовим дополнительные площади", - заявил губернатор.