ПривЖД напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах

просмотров: 67

В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах: в комнатах отдыха, а также в справочных. Кроме того, средства индивидуальной защиты реализуются в пригородных кассах, аптеках и магазинах розничной торговли.Контроль за соблюдением предписания по использованию средств индивидуальной защиты посетителями вокзалов осуществляется правоохранительными органами.Напомним, на всех вокзалах и станциях с марта текущего года реализуется комплекс противоэпидемиологических мер. Для соблюдения социальной дистанции в зданиях вокзалов – на входных группах, в кассовых залах и залах ожидания – нанесена вертикальная визуальная и напольная разметка информационно-предупредительного характера, которая позволяет отмерить безопасное расстояние. На секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, организована трансляция объявлений по громкоговорящей связи для обеспечения пассажирами социального дистанцирования.На регулярной основе проводится проветривание и уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, безопасных для здоровья человека и имеющих широкий спектр антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется предметам интерьера, с которыми регулярно контактируют пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидения, столики и т. п.). Также на территории вокзальных комплексов для посетителей установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Во избежание соприкосновения личных вещей пассажиров с контактными поверхностями на пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты.Медицинские пункты вокзалов дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.В подразделениях пассажирского комплекса проводятся дополнительные инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. В дополнение к этому, персонал холдинга "РЖД", который ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций.