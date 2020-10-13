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ПривЖД напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и в соответствии с поручениями органов исполнительной власти и предписаниями Роспотребнадзора на Приволжской железной дороге предпринимаются меры по информированию пассажиров о важности использования средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, антисептические средства и т. п.).

В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах: в комнатах отдыха, а также в справочных. Кроме того, средства индивидуальной защиты реализуются в пригородных кассах, аптеках и магазинах розничной торговли.

Контроль за соблюдением предписания по использованию средств индивидуальной защиты посетителями вокзалов осуществляется правоохранительными органами.

Напомним, на всех вокзалах и станциях с марта текущего года реализуется комплекс противоэпидемиологических мер. Для соблюдения социальной дистанции в зданиях вокзалов – на входных группах, в кассовых залах и залах ожидания – нанесена вертикальная визуальная и напольная разметка информационно-предупредительного характера, которая позволяет отмерить безопасное расстояние. На секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, организована трансляция объявлений по громкоговорящей связи для обеспечения пассажирами социального дистанцирования.

На регулярной основе проводится проветривание и уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, безопасных для здоровья человека и имеющих широкий спектр антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется предметам интерьера, с которыми регулярно контактируют пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидения, столики и т. п.). Также на территории вокзальных комплексов для посетителей установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Во избежание соприкосновения личных вещей пассажиров с контактными поверхностями на пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты.

Медицинские пункты вокзалов дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

В подразделениях пассажирского комплекса проводятся дополнительные инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. В дополнение к этому, персонал холдинга "РЖД", который ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций.