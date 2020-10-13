Народный артист СССР Армен Джигарханян отметил работу Вольского театра драмы за лучшее сценическое оформление спектакля

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В театре под руководством Армена Джигарханяна вольские актеры показали спектакль «Маленькие трагедии». По итогам фестиваля Вольский театр и художник Надежда Яшина отмечены Дипломом за лучшее художественное оформление спектакля.Фестиваль проходил с 3 по 11 октября. Дата выбрана не случайно – именно в эти дни знаменитому актеру, народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет, 65 лет творческой деятельности, а еще 25 лет его театру. Всем этим событиям и был посвящен фестиваль.По словам мастера, его главная цель – поддержать молодые таланты и небольшие театры.Для Вольского театра очень ответственно впервые выступать на столичных подмостках. Зрителям были представлены спектакли Химкинского драматического театра, Тамбовского молодежного театра, Камышинского драматического театра, театра «Камерная сцена» из Лобни, Ульяновского драматического театра им. И. А. Гончарова. В числе участников - театральные коллективы не только из девяти российских городов , но и театры из Армении и Македонии. Яркая постановка режиссера Алексея Козлова пушкинских "Маленькихтрагедий" в исторических костюмах понравилась московским зрителям и жюри фестиваля.Бурные овации , цветы от зрителей и министра культуры Татьяны Гараниной и заслуженные награды фестиваля от театра Армена Джигарханяна.В рамках развития творческого сотрудничества Московский театр под руководством Армена Джигарханяна принял приглашение главного режиссёра Вольского театра драмы Алексея Козлова приехать с большой гастрольной программой в Вольск.