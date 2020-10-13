В осенне-зимний период в Саратовской области будет работать 51 турбаза

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Осенью и зимой саратовские турбазы предоставляют различные услуги по оздоровлению и организации досуга - лечебно-оздоровительные процедуры, фитобочки, рыбалка (прокат ледоруба, прокат снастей), охота (приготовление трофеев, егерское обслуживание, фотоохота), активный отдых: прокат беговых лыж, снегоходов, коньков, тюбинг.«Вопреки распространенному мнению зимние дни и вечера можно проводить не только дома у телевизора. Выбор предлагаемых туристическими базами услуг поможет удовлетворить разнообразные интересы: от уютных выходных вдали от городской суеты, до активного и даже экстремального отдыха. К тому же, в текущих условиях активный и экологический варианты отдыха можно считать наиболее безопасными», - прокомментировала председатель комитета Виктория Бородянская.