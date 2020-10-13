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Wunderpark International School – возможность выбора и развитие умения учиться

Новости
Wunderpark International School – возможность выбора и развитие умения учиться

Попробовать себя в роли ученого, блогера или историка могут ученики международной частной школы Wunderpark International School.

Чтобы помочь школьникам понять, для чего им нужно образование, как оно может пригодиться в дальнейшей жизни, педагоги школы используют оригинальные формы организации занятий, доказавшие свою эффективность. Дети не пересказывают статьи из учебника, а экспериментируют, задают вопросы, исследуют, пишут статьи, рецензии, размышляют, примеряя на себя различные роли.

Как рассказал в беседе с журналом Forbes.ru Илья Голенопольский, директор Wunderpark International School, современная школа учит брать ответственность за результаты своей работы, собственные поступки, принимать осознанные решения, быть самостоятельным, развивает уметь учиться. В Wunderpark International School внедряют формирующее оценивание: оно помогает школьнику понять, что и как необходимо доделать, чтобы получить высокую отметку. Это одно из решений серьезной проблемы – страха ошибиться. По словам Ильи Голенопольского, нужно объяснять не ученикам, а взрослым, воспитывающим в детях боязнь ошибок, что ошибки – путь к знаниям.