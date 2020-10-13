В Саратове работают «горячие линии» по вопросу включения отопления

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Волжский район: 659-695 (круглосуточно), 23-15-78 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни)Заводской район: 659-871 (круглосуточно), 96-40-50, 96-07-66 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни)Кировский район: 659-872 (круглосуточно), 26-27-98 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни)Ленинский район: 659-873 (круглосуточно), 63-15-45, 63-36-70 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни)Октябрьский район: 659-874 (круглосуточно), 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 72-16-04, 72-15-97, 39-29-13 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни)Фрунзенский район: 659-876 (круглосуточно), 67-02-61, 67-02-60 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни)Комитет по ЖКХ администрации Саратова: 26-05-67, 26-48-10 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни)Диспетчерская служба Саратовского филиала ПАО «Т Плюс»: 32-00-22