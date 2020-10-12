Ускоренная выгрузка строительных грузов организована на станции Мокроус в Саратовской области
На станции Мокроус Саратовского региона Приволжской железной дороги впервые организована ускоренная выгрузка щебня.
В этом процессе задействованы мобильные экскаваторы-перегружатели, с помощью которых осуществляется перемещение груза с железнодорожного подвижного состава на автомобильный транспорт. В течение октября на станции Мокроус с их помощью планируется выгрузить 300 вагонов.
Ранее в Саратовской области сыпучие строительные грузы выгружались только на повышенных путях станций Привольская, Балаково и Трофимовский-2. С появлением мобильных перегружателей данная услуга стала доступной на практически на любой железнодорожной станции, где нет повышенного пути.
В 2020 году по инвестиционной программе ОАО "РЖД" на Приволжскую железную дорогу поступили четыре мобильных экскаватора-перегружателя Е230WHE с наборами подвесных захватов. С их помощью можно производить выгрузку любых грузов, отправляемых в полувагонах. В частности, инертных грузов, металла и леса. Также к преимуществам применяемой технологии относится возможность сокращения времени доставки груза за счёт организации логистики до удобной станции.