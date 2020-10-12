Ускоренная выгрузка строительных грузов организована на станции Мокроус в Саратовской области

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В этом процессе задействованы мобильные экскаваторы-перегружатели, с помощью которых осуществляется перемещение груза с железнодорожного подвижного состава на автомобильный транспорт. В течение октября на станции Мокроус с их помощью планируется выгрузить 300 вагонов.Ранее в Саратовской области сыпучие строительные грузы выгружались только на повышенных путях станций Привольская, Балаково и Трофимовский-2. С появлением мобильных перегружателей данная услуга стала доступной на практически на любой железнодорожной станции, где нет повышенного пути.В 2020 году по инвестиционной программе ОАО "РЖД" на Приволжскую железную дорогу поступили четыре мобильных экскаватора-перегружателя Е230WHE с наборами подвесных захватов. С их помощью можно производить выгрузку любых грузов, отправляемых в полувагонах. В частности, инертных грузов, металла и леса. Также к преимуществам применяемой технологии относится возможность сокращения времени доставки груза за счёт организации логистики до удобной станции.