В финале конкурса «Диво России» Саратовская область заняла пять призовых мест

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В общем командном зачёте наш регион занял второе место. Кроме того, область получила призы в различных номинациях.Вольский фестиваль ухи на Волге отметился сразу в двух номинациях – «Слайд-шоу» и «Гастрономический и винный туризм», где получил второе и третье места соответственно.В номинации «Презентация территорий» (Места России) третье место завоевал ролик «Утес Степана Разина».Видеопрезентация «Петровск – литературная столица гоголевского «Ревизора» получила специальный приз в номинации «Туризм в моногородах России».