В финале конкурса «Диво России» Саратовская область заняла пять призовых мест
Финал всероссийского фестиваля- конкурса туристских видеопрезентаций завершился 10 октября в Севастополе.
В общем командном зачёте наш регион занял второе место. Кроме того, область получила призы в различных номинациях.
Вольский фестиваль ухи на Волге отметился сразу в двух номинациях – «Слайд-шоу» и «Гастрономический и винный туризм», где получил второе и третье места соответственно.
В номинации «Презентация территорий» (Места России) третье место завоевал ролик «Утес Степана Разина».
Видеопрезентация «Петровск – литературная столица гоголевского «Ревизора» получила специальный приз в номинации «Туризм в моногородах России».