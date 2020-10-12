12 октября 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:08 | 12 октября
В Саратове работают «горячие линии» по вопросу включения отопления
15:15 | 12 октября
Ускоренная выгрузка строительных грузов организована на станции Мокроус в Саратовской области
14:18 | 12 октября
В финале конкурса «Диво России» Саратовская область заняла пять призовых мест
13:27 | 12 октября
Центр «Мой бизнес» открывает прием заявок на бизнес-миссию в Волгоград
12:39 | 12 октября
ПФР: получить большинство услуг Пенсионного фонда РФ сегодня можно в режиме онлайн
12:00 | 12 октября
Определен победитель конкурса эскизных проектов памятника военной медсестре
11:25 | 12 октября
Саратовцы примут участие во всероссийском чемпионате по «Юнармеец в сети»
10:38 | 12 октября
Вольский драмтеатр выступил на новом фестивале "Премия Джигарханяна"
09:45 | 12 октября
Четырнадцать протоколов на нарушение масочного режима составлено в Саратове
09:00 | 12 октября
Нарушители правил пожарной безопасности в лесах Саратовской области заплатили более 1,8 миллиона рублей штрафов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Центр «Мой бизнес» открывает прием заявок на бизнес-миссию в Волгоград

Новости


Центр предпринимателя «Мой бизнес» объявляет об открытии приема заявок на бизнес-миссию в Волгоград, которая состоится 12-13 ноября в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бизнес-миссии дают возможность представителям бизнеса области наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, презентовать свои продукты и услуги, обменяться знаниями и опытом. Взаимодействие с предпринимателями принимающего региона ведется на официальном уровне. Одним из главных преимуществ бизнес-миссий является индивидуальный подход к каждому участнику при составлении деловой программы.

В рамках визита делегации в Волгоград предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе, деловые встречи и В2В переговоры. Организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области.

Заинтересованные предприятия, организации, учреждения и индивидуальные предприниматели региона могут подать заявку на участие в бизнес-миссии до 20 октября по ссылке https://forms.gle/y6AWUP64oUcZ5xWi9.