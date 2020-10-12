Центр «Мой бизнес» открывает прием заявок на бизнес-миссию в Волгоград

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Бизнес-миссии дают возможность представителям бизнеса области наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, презентовать свои продукты и услуги, обменяться знаниями и опытом. Взаимодействие с предпринимателями принимающего региона ведется на официальном уровне. Одним из главных преимуществ бизнес-миссий является индивидуальный подход к каждому участнику при составлении деловой программы.В рамках визита делегации в Волгоград предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе, деловые встречи и В2В переговоры. Организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области.Заинтересованные предприятия, организации, учреждения и индивидуальные предприниматели региона могут подать заявку на участие в бизнес-миссии до 20 октября по ссылке https://forms.gle/y6AWUP64oUcZ5xWi9.