ПФР: получить большинство услуг Пенсионного фонда РФ сегодня можно в режиме онлайн

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Для этого советуем воспользоваться одним из наиболее удобных общедоступных интернет-сервисов: Портал Госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР или мобильное приложение ПФР.За прошедшие полгода с момента стремительного распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе полностью дистанционно было назначено почти 5 тысяч пенсий по старости и по инвалидности, а также более 800 ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам. Всего же с начала 2020 года жители региона отправили около 70 тысяч электронных обращений в территориальные подразделения ПФР Саратовской области.Верным помощником для обращений за услугами Пенсионного фонда в электронном виде служит Личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru. В Личном кабинете можно без предварительной регистрации записаться на прием в выбранную клиентскую службу (все клиентские службы ПФР сейчас работают только по предварительной записи) и направить электронное обращение.Авторизованные пользователи имеют доступ к расширенному функционалу. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись. Так в личном кабинете становятся доступными формирование различных справок и управление мерами социальной поддержки, подача заявления о назначении пенсии и выборе способа ее доставки и многие другие услуги ПФР.Личный кабинет может быть полезен и молодым родителям. С помощью ресурса можно не выходя из дома получить важную информацию относительно размера материнского (семейного) капитала и его оставшейся части, подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала.Услуги ПФР также можно получить с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР, доступного на платформах iOS и Android. Это, по сути, аналог Личного кабинета на сайте www.pfrf.ru, разработанный для еще большего удобства при онлайн-обращении в ПФР прямо со своего смартфона.