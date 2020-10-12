Определен победитель конкурса эскизных проектов памятника военной медсестре

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В нем приняли участие председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации Евгения Кознова, сотрудники профильных подразделений администрации города, депутаты городской Думы, представители Общественной палаты Саратова и базового медицинского колледжа.Члены комиссии отсмотрели и оценили 8 работ. В финал вышел эскизный проект саратовского скульптора Владимира Пальмина. За него в результате тайного голосования члены отборочной комиссии отдали 10 голосов.Проект-победитель поступит на рассмотрение Градостроительного совета, ближайшее заседание которого пройдет до конца октября. После этого представители администрации города свяжутся с разработчиком, чтобы скульптор уточнил сроки и технические возможности создания памятника.Планируется, что памятник будет установлен перед базовым медицинским колледжем до конца 2020 года – Года памяти и славы, когда отмечается 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.