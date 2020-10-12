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Саратовцы примут участие во всероссийском чемпионате по «Юнармеец в сети»

Новости
Саратовцы примут участие во всероссийском чемпионате по «Юнармеец в сети»

Юнармейцы Саратова и области примут участие во всероссийском чемпионате по киберспорту «Юнармеец в сети», который состоится в период с 12 октября по 15 ноября.

Регистрация началась с 4 октября на игровой платформе https://bemvp.gg/yunarmy. Все игры пройдут в онлайн.

Организаторами чемпионата стали Главный штаб Всероссийского движения «Юнармия», Ассоциация компьютерного спорта и «Парк Патриот Медиа».

Соревнования будут состоять из двух частей. Первая – это однодневные турниры FastCup, которые пройдут по дисциплинам Dota2 (1х1), LOL (1х1), Runeterra (1x1), Freefire (1x1), BrawlStars (3x3), PUBG Mobile (1x1), WorldofTanksBlitz (1x1) с 12 октября по 1 ноября. И вторая часть – основной командный турнир в дисциплине WorldofTanksBlitz (3x3) с 3 по 8 ноября и в дисциплине Valorant (5x5) с 10 по 15 ноября.

«Большой интерес у юнармейцев вызвал наш прошлый турнир «КиберВесна». Тогда мы пообещали ребятам проводить такие масштабные игры два раза в год. Хочется отметить и внимание аудитории к тем соревнованиям, каждая трансляция – это бурные обсуждения, сотни комментариев в социальных сетях. Нет сомнений, что этот чемпионат будет не менее захватывающим и интересным», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.