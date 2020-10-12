Вольский драмтеатр выступил на новом фестивале "Премия Джигарханяна"

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- Для Вольского театра очень ответственно впервые выступать на столичных подмостках. С гордостью скажу, что нам есть что показать коллегам, зрителям и жюри! Главный отборочный критерий фестиваля «Премия Джигарханяна» - амбициозность и молодость режиссера. Вольский театр в этом плане работает на перспективу», - рассказала министр культуры Татьяна Гаранина.Международный фестиваль театров «Премия Джигарханяна» проходит первый раз. Его создал Московский художественный театр под руководством Армена Джигарханяна. Первый фестиваль приурочили сразу к трем юбилеям — 85-летию артиста, 65-летию творческой деятельности и к 25-летию управления театром.В этом году из-за пандемии не смогли приехать театры из Армении и Македонии. Поэтому в российской столице собрались коллективы из девяти городов страны. В числе приглашенных - Вольский театр драмы. Яркая постановка в исторических костюмах режиссера Алексея Козлова понравилась московским зрителям и жюри фестиваля.Бурные овации , цветы от зрителей и министра культуры Татьяны Гараниной и диплом участника фестиваля от дирекции театра Армена Джигарханяна.Фестиваль будет проходить до 11 октября. Зрителям представлены спектакли Химкинского драматического театра, Тамбовского молодежного театра, Камышинского драматического театра, театра «Камерная сцена» из Лобни, Ульяновского драматического театра им. И. А. Гончарова.Театр-победитель получит право на реализацию своего проекта на сценической площадке театра Джигарханяна в Москве.