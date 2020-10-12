Четырнадцать протоколов на нарушение масочного режима составлено в Саратове

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Сотрудники управления муниципального контроля городской администрации, совместно с представителями администрации Кировского района, сотрудниками управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города, представителями министерства экономического развития Саратовской области, полиции и управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций выявили нарушения противоэпидемических норм.Участники рейда обследовали магазин «Сезон», ТК «Привокзальный», ТРЦ «Триумф Молл», торговые павильоны на Привокзальной площади, а также сетевой магазин «Спутник» по адресу ул. Аткарская, 66а.«Сегодня мы в очередной раз посетили объекты торговли, где проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором. Нарушений стало намного меньше. В основном правонарушения совершают посетители, которые не носят маски в помещениях. Но стоит отметить, что сегодня мы зафиксировали и продавцов, находящихся без масок на некоторых торговых точках», - заявил начальник управления муниципального контроля городской администрации Андрей Марусов.Он также подчеркнул, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и применение средств индивидуальной защиты позволит быстрее и эффективнее избавиться от вируса.По итогам рейда было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение масочного режима.