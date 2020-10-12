Четырнадцать протоколов на нарушение масочного режима составлено в Саратове
9 октября 2020 года прошло очередное мероприятие в Кировском районе города по выявлению нарушений масочного режима на предприятиях потребительского рынка.
Сотрудники управления муниципального контроля городской администрации, совместно с представителями администрации Кировского района, сотрудниками управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города, представителями министерства экономического развития Саратовской области, полиции и управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций выявили нарушения противоэпидемических норм.
Участники рейда обследовали магазин «Сезон», ТК «Привокзальный», ТРЦ «Триумф Молл», торговые павильоны на Привокзальной площади, а также сетевой магазин «Спутник» по адресу ул. Аткарская, 66а.
«Сегодня мы в очередной раз посетили объекты торговли, где проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором. Нарушений стало намного меньше. В основном правонарушения совершают посетители, которые не носят маски в помещениях. Но стоит отметить, что сегодня мы зафиксировали и продавцов, находящихся без масок на некоторых торговых точках», - заявил начальник управления муниципального контроля городской администрации Андрей Марусов.
Он также подчеркнул, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и применение средств индивидуальной защиты позволит быстрее и эффективнее избавиться от вируса.
По итогам рейда было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение масочного режима.