Нарушители правил пожарной безопасности в лесах Саратовской области заплатили более 1,8 миллиона рублей штрафов

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Ограничение распространяется также на проведение культурно-массовых мероприятий в лесах и проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда произошло 92 лесных пожара на общей площади 1313,43 га. В тушении лесных пожаров принимало участие 678 человек и 260 единицы техники лесопожарных формирований. Кроме того, дополнительно было привлечено 987 человек и 289 единиц техники иных организаций.В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 291 нарушение лесного законодательства, в том числе 106 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах. Всего к административной ответственности было привлечено 268 нарушителей, общая сумма штрафов составила более 1,8 млн рублей.Основной причиной возникновения лесных пожаров является неконтролируемый пал сухой травы на сопредельной территории. По данной причине возникло 49% пожаров по количеству и 45% по площади.Второй причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнём неизвестного лица - 48% пожаров по количеству и 54% по площади. Для предотвращения перехода огня с сопредельной территории в лес силами лесхозов было совершено 289 выездов с привлечением более тысячи человек и более трехсот единиц техники.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, звоните по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490-516».