По требованию суда Роспатент еще раз пересмотрит возражения на выдачу патента на инсулин французской фирме
С выдачей французскому фармацевтическому гиганту «САНОФИ» патента на высококонцентрированный инсулин оказалась не согласна отечественная компания «Герофарм».
Она привела ряд аргументов Роспатенту, которые доказывают факт того, что патент выдан с нарушением действующего законодательства. Главная претензия — технология производства подобного рода инсулинов давно известна, ее применяют с начала «девяностых». Отмечается, что Роспатент почему-то не прислушался к обоснованным возражениям, но теперь ему придется их пересмотреть. Такое решение принял Суд по интеллектуальным правам. Такую информацию приводит «Российская газета».
Отмечается, что во всем мире предоставление эксклюзивных патентных прав осуществляется на действительно инновационные препараты, чтобы их производители могли компенсировать затраты на изобретение. Однако бывают такие случаи, когда за патентом не стоит уникальное ноу-хау. В таких случаях выдача патента грозит большим ущербом экономическим и, порой, национальным интересам. Это связано с тем, что монопольные преференции будут получены не той компанией, которая действительно подарила отрасли что-то новое. «Герофарм» и российские эксперты уверены, что случай с «САНОФИ», как говорится, из этой оперы. Эта французская компания не изобрела что-то новое, а имитирует новизну. Суд по интеллектуальным правам создает очень важный прецедент, который поможет защитить интересы отечественных компаний. Он также находится на пути создания модели правильного и справедливого рассмотрения патентных споров, которые касаются «вечнозеленых» патентов.