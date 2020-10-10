10 октября 2020 СУББОТА
Новости
22:58 | 09 октября
По требованию суда Роспатент еще раз пересмотрит возражения на выдачу патента на инсулин французской фирме
16:17 | 09 октября
Сегодня портал Культура. РФ устраивает онлайн - трансляцию спектакля Вольского театра драмы
15:21 | 09 октября
Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» посетили более шести тысяч человек
14:34 | 09 октября
Новый стрит-арт объект появился в Саратове
13:57 | 09 октября
Железнодорожники оказали помощь Саратовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
13:10 | 09 октября
В Саратове проводят бесплатные экскурсии по "Дорогам Победы"
12:18 | 09 октября
Свыше 80% организаций социальной сферы Саратовской области подключены к отоплению
11:25 | 09 октября
Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД в январе-сентябре снизилось более чем в два раза
10:30 | 09 октября
Минздрав рекомендует россиянам остаться в ближайшие выходные дома
09:48 | 09 октября
Актеры Академдрамы и Московской школы кино стали волонтерами "Киновертикали"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

По требованию суда Роспатент еще раз пересмотрит возражения на выдачу патента на инсулин французской фирме

Новости
По требованию суда Роспатент еще раз пересмотрит возражения на выдачу патента на инсулин французской фирме

С выдачей французскому фармацевтическому гиганту «САНОФИ» патента на высококонцентрированный инсулин оказалась не согласна отечественная компания «Герофарм».

Она привела ряд аргументов Роспатенту, которые доказывают факт того, что патент выдан с нарушением действующего законодательства. Главная претензия — технология производства подобного рода инсулинов давно известна, ее применяют с начала «девяностых». Отмечается, что Роспатент почему-то не прислушался к обоснованным возражениям, но теперь ему придется их пересмотреть. Такое решение принял Суд по интеллектуальным правам. Такую информацию приводит «Российская газета».

Отмечается, что во всем мире предоставление эксклюзивных патентных прав осуществляется на действительно инновационные препараты, чтобы их производители могли компенсировать затраты на изобретение. Однако бывают такие случаи, когда за патентом не стоит уникальное ноу-хау. В таких случаях выдача патента грозит большим ущербом экономическим и, порой, национальным интересам. Это связано с тем, что монопольные преференции будут получены не той компанией, которая действительно подарила отрасли что-то новое. «Герофарм» и российские эксперты уверены, что случай с «САНОФИ», как говорится, из этой оперы. Эта французская компания не изобрела что-то новое, а имитирует новизну. Суд по интеллектуальным правам создает очень важный прецедент, который поможет защитить интересы отечественных компаний. Он также находится на пути создания модели правильного и справедливого рассмотрения патентных споров, которые касаются «вечнозеленых» патентов.