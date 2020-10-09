Сегодня портал Культура. РФ устраивает онлайн - трансляцию спектакля Вольского театра драмы
Сегодня на портале Культура. РФ состоится онлайн - трансляция спектакля Вольского театра драмы на сцене Московского театра Джигарханяна. Показ состоится в рамках нацпроекта «Культура».
Начало трансляции в 20.00 по местному времени https://www.culture.ru/live/11175.
Сегодня 9 октября Вольский театр драмы выступит на сцене Московского театра Джигарханяна в рамках фестиваля «Премия Джигарханяна».
Спектакль «Маленькие трагедии» поставлен главным режиссером Вольского драматического театра Алексеем Козловым и посвящен 190-летию создания одноименного произведения.
Стильная музыкальная постановка с современной хореографией и захватывающими сценическими боями заставит зрителя по-другому взглянуть на произведение классической литературы.
Спектакль вошел в афишу Международного театрального фестиваля «Премия Джигарханяна» в Москве.