Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» посетили более шести тысяч человек

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В течение трех недель фестиваль посетили более 6 000 человек. Было задействовано более 80 участников, в том числе реконструкторы, мастера, ученые и историки из разных регионов России. Они провели 420 лекций-практикумов по археозоологии, антропологии, археологии и керамике Укека. Гости смогли поучаствовать в 580 мастер-классах по резьбе из дерева, штамповой набойке, плетению кольчуги, монгольской письменности, росписи миниатюр, плетению шнуров, изготовлению кукол, созданию стеклянных бус, ковке металлических изделий, гончарному ремеслу и другим ремеслам средневекового города. Впервые на площадках была использована технология дополненной реальности в виде мобильной игры «Археологический квест».Фестиваль был организован с учетом требований Роспотребнадзора. Локации были рассредоточены на открытой площадке Исторического парка, а посетителей принимали только по предварительной записи отдельными группами в соответствии с расписанием и условием соблюдения социального дистанцирования. После каждого сеанса проводилась санитарная обработка.Продолжить знакомство с тайнами средневекового города Укек можно будет на масштабной выставке «Археологический детектив: увлекательное путешествие в прошлое», которая откроется в ноябре в Историческом парке «Россия – Моя история».