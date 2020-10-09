Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» посетили более шести тысяч человек
В 2020 году, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, традиционный фестиваль «Укек» впервые проходил в центре Саратова в виде интерактивных выставок на открытой территории исторического парка «Россия — моя история».
В течение трех недель фестиваль посетили более 6 000 человек. Было задействовано более 80 участников, в том числе реконструкторы, мастера, ученые и историки из разных регионов России. Они провели 420 лекций-практикумов по археозоологии, антропологии, археологии и керамике Укека. Гости смогли поучаствовать в 580 мастер-классах по резьбе из дерева, штамповой набойке, плетению кольчуги, монгольской письменности, росписи миниатюр, плетению шнуров, изготовлению кукол, созданию стеклянных бус, ковке металлических изделий, гончарному ремеслу и другим ремеслам средневекового города. Впервые на площадках была использована технология дополненной реальности в виде мобильной игры «Археологический квест».
Фестиваль был организован с учетом требований Роспотребнадзора. Локации были рассредоточены на открытой площадке Исторического парка, а посетителей принимали только по предварительной записи отдельными группами в соответствии с расписанием и условием соблюдения социального дистанцирования. После каждого сеанса проводилась санитарная обработка.
— Перед нами стояла непростая задача — провести так полюбившийся всем фестиваль в непривычных условиях сложной эпидемиологической обстановки, чтобы это не сказалось на здоровье людей, которые принимают в нем участие, но при этом сохранив дух средневекового города, - отметил директор саратовского исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий Кубанкин. — Мы считаем, что новый формат проекта удался! Мы взяли лучшее от традиционного фестиваля на Увеке — мастер-классы от реконструкторов, археологическую, историческую площадки, добавили к ним эксклюзивные экскурсии, лекции, выставки находок, сделанных на Увекском городище, фотозоны, игры, сувениры, воссоздали некоторые локации и многое другое. А за счет того, что длился он не один день, а три недели, все желающие успели приехать, посмотреть и поучаствовать в насыщенной программе, организованной с учетом ограничительных мер. Мы благодарны всем участникам и гостям за доверие и добрые слова в адрес фестиваля. Показательно, что в книге отзывов нам оставили свыше 170 положительных отзывов. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов ежегодно нам удается не просто проводить научные изыскания, но и продвигать Укек как культурный и туристический бренд Саратовской области. Уверены, что десятый, юбилейный фестиваль «Укек» в 2021 году будет еще интереснее, масштабнее и ярче!
Продолжить знакомство с тайнами средневекового города Укек можно будет на масштабной выставке «Археологический детектив: увлекательное путешествие в прошлое», которая откроется в ноябре в Историческом парке «Россия – Моя история».