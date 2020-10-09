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13:10 | 09 октября
В Саратове проводят бесплатные экскурсии по "Дорогам Победы"
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В Саратове проводят бесплатные экскурсии по "Дорогам Победы"

Новости


В Саратове продолжается реализация всероссийского военно-патриотического проекта «Дороги Победы». Он дает школьникам возможность совершить военно-патриотические экскурсии совершенно бесплатно.

В рамках проекта до 31 октября можно принять участие в четырех экскурсиях.

«Город милосердия». В годы ВОВ Саратов был госпитальной базой и вся экскурсия посвящена рассказу о вкладе жителей и врачей города в Победу. В программу входит обзорная экскурсия по Саратову, осмотр клинического городка больницы им. С.Р. Миротворцева, посещение историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», экскурсия «Поезд милосердия».

«За Волгой для нас земли нет». Экскурсия включает посещение памятных мест, связанных с боевыми и трудовыми подвигами саратовцев и посещение мультимедийного комплекса Исторического парка «Россия – Моя история».

«Защитники неба». Экскурсия включает в себя рассказ об оборонных предприятиях города, подвергавшимся налетам врага, об авиационном заводе, о знаменитых летчицах истребительного авиационного полка. Экскурсия проходит на территории Парка Победы.

«Космическое притяжение». Экскурсия посвящена памятным местам, связанным с именем Ю.А. Гагарина, с посещением площади Ю.А. Гагарина, а также экспозиции в Музее боевой и трудовой славы.