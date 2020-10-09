Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД в январе-сентябре снизилось более чем в два раза

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При этом за аналогичный период 2019 года на переездах Приволжской магистрали было допущено 12 ДТП. В большинстве случаев виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации. Кроме того, железнодорожники проводят профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. За 9 месяцев 2020 года распространено более 38 тыс. памяток, почти 10 тыс. водителей подписали гарантийные обязательства о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов. Кроме того, было установлено 115 информационных стендов, призывающих к бдительности при пересечении железнодорожных переездов.