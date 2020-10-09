Минздрав рекомендует россиянам остаться в ближайшие выходные дома

просмотров: 144

Помощник министра Алексей Кузнецов призвал соотечественников оказаться от посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19."В ряде регионов отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", — отметил Кузнецов.Напомним, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом,."Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - подчеркнул Алексей Кузнецов.