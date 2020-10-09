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Минздрав рекомендует россиянам остаться в ближайшие выходные дома

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Минздрав рекомендует россиянам остаться в ближайшие выходные дома

Министерство здравоохранения РФ выступило с рекомендацией россиянам остаться в ближайшие выходные дома.

Помощник министра Алексей Кузнецов призвал соотечественников оказаться от посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19.

"В ряде регионов отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", — отметил Кузнецов.

Напомним, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом,.

"Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - подчеркнул Алексей Кузнецов.