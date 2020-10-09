Актеры Академдрамы и Московской школы кино стали волонтерами "Киновертикали"

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В ходе нее на ютуб-канале фестиваля транслировались лучшие творческие номера волонтеров Арт-направления проекта общественной организации «Саратовская кинотраектория».Первым выступлением зрители увидели танцевальный номер «LOCURA» в исполнении актрисы саратовского академического театра драмы им.И.А.Слонова, выпускницы театрального института СГК им. Л.В.Собинова (мастерская Народного артиста РСФСР Григория Аредакова) Екатерины Локтионовой и студента Московской школы кино, выпускника саратовского театрального института (мастерская Народного артиста Г.Аредакова) Вячеслава Мельника.По словам Е.Локтионовой, сотрудничество с командой фестиваля «Киновертикаль» и организаторами проекта «Кино и его команда» стало для актрисы новым необычным опытом. В перспективе она рассматривает и дальнейшее взаимодействие с фестивалем.Напоминаем, творческие номера артистов можно увидеть на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».Проект «КИНО и его команда» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.